Канада засуджує звірства військових РФ в Ізюмі та заявляє про готовність допомагати українському народові - Трюдо

Прем'єр-міністри Канади Джастін Трюдо відреагував та засудив звірства військових РФ в Ізюмі (Харківська обл.) і заявив про готовність допомагати українському народові й надалі.

"Повідомлення про масові поховання в Ізюмі, Україна, жахають і розбивають серце. Канада засуджує ці огидні злодіяння. Ми продовжимо працювати з партнерами, щоб притягнути винних до відповідальності, й ми продовжимо допомагати народові України", - написав Трюдо в мікроблозі твіттер у суботу.

Раніше голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що на деокупованій території Харківської області виявлено тіла близько 50 загиблих цивільних, місце масового поховання з орієнтовно 445 могил виявлено біля Ізюма, а президент України Володимир Зеленський порівняв цю трагедію із трагедією в Бучі (Київська обл.) у березні 2022 року.