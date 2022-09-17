Події

07:53 17.09.2022

Самопроголошена влада в Запорізькій області залякує цивільних осіб за допомогу активістам, які чинять опір окупантам

1 хв читати
Самопроголошена влада в Запорізькій області залякує цивільних осіб за допомогу активістам, які чинять опір окупантам

Російські окупанти та місцеві колаборанти залякують цивільних осіб позбавленням волі за допомогу активістам, які чинять опір ворогові в Запорізькій області, а також загрожують примусовою депортацією у т.зв. "ЛДНР" повідомляє Генеральний штаб України.

"На тимчасово захоплених територіях Запорізької області, так званий голова цивільно-військової адміністрації, нещодавно заявив про посилення "санкцій" щодо патріотично налаштованих українських громадян", - сказано у ранковому зведенні.

Зазначається, що, відчуваючи рух опору, окупанти та колаборанти залякують людей позбавленням волі за надання підтримки представникам руху опору, а активістам погрожують примусовим вивезенням до самопроголошених "лднр", де за подібну діяльність передбачена смертна кара.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 17.09.2022
ЗС України за добу вразили дев’ять районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника

ЗС України за добу вразили дев’ять районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника

07:49 17.09.2022
ЗС України відбили атаки і завдали противнику втрат у районах п'яти населених пунктів

ЗС України відбили атаки і завдали противнику втрат у районах п'яти населених пунктів

19:19 16.09.2022
Генштаб ЗС України: Російські загарбники продовжують розміщувати військову техніку та особовий склад у навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях

Генштаб ЗС України: Російські загарбники продовжують розміщувати військову техніку та особовий склад у навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях

07:36 16.09.2022
У результаті ворожих ударів за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів

У результаті ворожих ударів за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів

07:24 16.09.2022
Ворог намагається приховати масові втрати після вогневого ураження ЗСУ

Ворог намагається приховати масові втрати після вогневого ураження ЗСУ

19:16 15.09.2022
Окупанти завдали 10 ракетних та авіаударів по Україні та здійснили 23 обстріли з РСЗВ - Генштаб

Окупанти завдали 10 ракетних та авіаударів по Україні та здійснили 23 обстріли з РСЗВ - Генштаб

19:13 15.09.2022
Два полки окупантів розформовані через суттєві втрати, в РФ почали набирати на війну кримінальників, бюджетників і багатодітних

Два полки окупантів розформовані через суттєві втрати, в РФ почали набирати на війну кримінальників, бюджетників і багатодітних

09:51 15.09.2022
За минулу добу підрозділи ЗСУ знищили 4 російські літаки і 13 танків - Генштаб

За минулу добу підрозділи ЗСУ знищили 4 російські літаки і 13 танків - Генштаб

08:43 15.09.2022
Окупанти вночі п’ять разів обстріляли Нікопольський район; у Кривому Розі продовжуються рятувальні та аварійні роботи, рівень води в Інгульці почав знижуватися

Окупанти вночі п’ять разів обстріляли Нікопольський район; у Кривому Розі продовжуються рятувальні та аварійні роботи, рівень води в Інгульці почав знижуватися

07:34 15.09.2022
ЗС України на південному напрямку знищили 33 окупанти, 31 одиницю техніки і два склади боєприпасів

ЗС України на південному напрямку знищили 33 окупанти, 31 одиницю техніки і два склади боєприпасів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу вразили дев’ять районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника

ЗС України відбили атаки і завдали противнику втрат у районах п'яти населених пунктів

Росія повторила в Ізюмі те, що зробила у Бучі

Експорт російського аміаку через Україну буде можливим після звільнення українських військовополонених

Понад тисячу українців було замордовано та вбито у населених пунктах Харківської області, які перебували під окупацією

ОСТАННЄ

Ворог протягом ночі обстрілював Нікопольщину з "Градів" та артилерії, зруйновано інфраструктуру, люди не постраждали

На Донеччині окупанти вбили двох цивільних осіб, ще 11 поранено

Уночі під Мелітополем горіла чергова військова база окупантів

Окупанти мінують дороги в Запорізькій області, в результаті вибухають цивільні автомобілі

НААН презентувала новий сорт конопель, який може застосовуватися також для оборонних потреб

Ворог випустив по Кривому Рогу 13 ракет за три дні

За добу українські військові знищили 33 окупанти, 13 одиниць техніки

Ворог запустив п’ять "Іскандерів" по Дніпропетровщині у п'ятницю, загинуло двоє людей, троє постраждали

17 вересня: Цей день в Україні та в світі

Макрон рішуче засудив звірства РФ в Ізюмі і запевнив, що винні відповідатимуть за свої дії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА