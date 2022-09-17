Самопроголошена влада в Запорізькій області залякує цивільних осіб за допомогу активістам, які чинять опір окупантам

Російські окупанти та місцеві колаборанти залякують цивільних осіб позбавленням волі за допомогу активістам, які чинять опір ворогові в Запорізькій області, а також загрожують примусовою депортацією у т.зв. "ЛДНР" повідомляє Генеральний штаб України.

"На тимчасово захоплених територіях Запорізької області, так званий голова цивільно-військової адміністрації, нещодавно заявив про посилення "санкцій" щодо патріотично налаштованих українських громадян", - сказано у ранковому зведенні.

Зазначається, що, відчуваючи рух опору, окупанти та колаборанти залякують людей позбавленням волі за надання підтримки представникам руху опору, а активістам погрожують примусовим вивезенням до самопроголошених "лднр", де за подібну діяльність передбачена смертна кара.