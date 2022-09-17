ЗС України відбили атаки і завдали противнику втрат у районах п'яти населених пунктів

Українські захисники відбили атаки російських військових, завдавши ворогові втрат у районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка, повідомляє Генеральний штаб України.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, у районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка", - сказано у зведенні в суботу вранці.

Водночас, на волинському, поліському та сіверському напрямках обстановка без істотних змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли із озброєння танків, мінометів та артилерії, а саме:

на харківському напрямку, зокрема й із території російської федерації, - в районах населених пунктів Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Вільхуватка, Анискине, Синьок, Кам’янка, Пристін та Дворічна;

на слов’янському напрямку – в районі населених пунктів Гороховатка та Бахтин;

на краматорському напрямку – Крива Лука, Пискунівка, Райгородок, Старий Караван, Миколаївка, Дронівка, Роздільне, Сіверськ, Верхньокам’янське, Святогірськ, Соснове, Олександрівка та Яремівка;

на бахмутському напрямку – Білогорівка, Роздолівка, Виїмка, Одрадівка, Соледар, Миколаївка Друга, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ.

На авдіївському, новопавлівському та запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив. Від вогню артилерії противника постраждали Авдіївка, Веселе, Опитне, Нетайлове, Зелене Поле, Полтавка та Новопіль.

На південнобузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли по лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 26 населених пунктів.