Ворог випустив по Кривому Рогу 13 ракет за три дні

За три дні російські війська випустили по Кривому Рогу 13 ракет, зокрема й найдорожчі - "Кинджали", повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"За три дні – 13 крилатих ракет. "Іскандери", "Ікси" та найдорожчі російські ракети, яких у них лише кілька десятків – "Кінжал". Виглядає як божевілля, але це – наша дійсність", – написав він у телеграм-каналі.

Військова адміністрація ще 14 вересня одразу після обстрілу створила Штаб із ліквідації наслідків аварії на гідротехнічних спорудах міста, до якого увійшли керівники та представники рятувальних, комунальних, аварійних та промислових структур міста. Штаб працює цілодобово вже третій день.

За словами Вілкула, кожна нова ракета створює нові руйнування та сильно ускладнює роботу.

Місто задіяло весь ресурс: і аварійний, і рятувальний, і ресурс комунальних та промислових підприємств.

"Ще раз підкреслю, всі удари наносилися по абсолютно цивільній інфраструктурі, яка не має ніякого відношення до військових. Це – ніщо інше, як нічим неприкритий тероризм, на який тільки і здатна русня, що терпить на полі бою одну поразку за іншою. Тому вкотре наполегливо наголошую на необхідності дотримання правил "Повітряної тривоги". Бережіть, будь ласка, себе та своїх близьких", - додав Вілкул.

За його інформацією, підтоплення житлових будинків ліквідовано. Триває відкачування води з прибудинкових територій. Постачання питною водою відновлено вже по всьому місту. Зокрема на Макулані та КДЗ, де до водопроводу прилетів цілий "Кинджал", вартістю понад 10 мільйонів доларів.

Щодо червоного кольору води в річці Інгулець, то голова Кривого Рогу пояснив, що такий колір дає складова залізняку – гематит.

"Гематит – це неорганічна складова, Fe₂O₃, оксид заліза. І жодних проблем не несе. При цьому зазначу, що водозабір питної води для міста береться в іншому місці, де вода не червоного кольору. Звичайного", – запевнив він.