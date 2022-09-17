Події

06:00 17.09.2022

Кулеба закликав терміново постачати Україні ще більше зброї для деокупації українських територій та порятунку життів українців

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Кулеба закликав терміново постачати Україні ще більше зброї для деокупації українських територій та порятунку життів українців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав терміново постачати Україні ще більше зброї для звільнення окупованих російськими окупантами українських територій та порятунку життів українців.

"Братські поховання в Ізюмі доводять, що щоразу, коли ми звільняємо території, є свідчення жахливих злочинів Росії. Можна лише уявити, через яке пекло досі проходять люди на інших окупованих Росією територіях. Нам терміново потрібно більше зброї, щоб звільнити їх і врятувати їхнє життя!" - написав Кулеба в мікроблозі "Твіттер".

 

Теги: #рф #україна #злочини

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