Події

05:58 17.09.2022

Греція надасть 40 радянських БМП Україні

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Греція надасть 40 радянських БМП Україні

Греція передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти (БМП-1), повідомляє міністерство оборони Греції.

"Відповідно до рішення прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса та канцлера Німеччини Олафа Шольца, міністр національної оборони Нікос Панайотопулос та міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт з метою підтримки оборони України домовилися про передачу з Греції в Україну 40 броньованих машин", - йдеться в повідомленні.

У рамках схеми "кругового обміну" ця техніка надається в обмін на таку саму кількість сучасніших німецьких Marder.

 

Теги: #україна #греція #постачання #бмп

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