Події

22:04 16.09.2022

ЄС рішуче засуджує звірства РФ у Харківській області, винні будуть притягнуті до відповідальності

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ЄС рішуче засуджує звірства РФ у Харківській області, винні будуть притягнуті до відповідальності

Європейський Союз глибоко шокований масовими похованнями з більш ніж 440 тілами, виявленими владою України в Ізюмі - місті, нещодавно звільненому від російських окупаційних військ, йдеться у заяві Високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

"Ми рішучіше засуджуємо ці звірства", - наголошується у заяві.

"Загарбницька війна Росії проти України залишає сліди крові і руйнувань на всій території України. Тисячі мирних жителів уже були вбиті, багато хто був підданий тортурам, переслідуванням, сексуальному насильству, викраденню або насильницькому переміщенню. Це нелюдська поведінка російських військ, що свідчить про повне зневажання правом та Женевськими конвенціями, має бути негайно припинена", - наголошується в заяві.

Зазначається, що Росія, її політичне керівництво та всі причетні до порушень міжнародного права та міжнародного гуманітарного права в Україні будуть притягнуті до відповідальності. "ЄС підтримує всі зусилля, спрямовані на це", – заявив Боррель.

 

 

Теги: #єс #заява #харківщина

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