Окупанти у п'ятницю обстріляли дві ОТГ Сумщини, без постраждалих

Російські окупанти у п'ятницю обстріляли дві ОТГ Сумщини, без потерпілих, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Ситуація станом на 21:00. Середино-Будська громада: з 15:30 росіяни били з мінометів та ствольної артилерії – 12 прильотів. Хотинська громада: після 18.30 - 3 кулеметні черги з ККВТ, а о 20 годині її артобстріл - 8 прильотів", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Живицького, в результаті обстрілу ніхто не постраждав.