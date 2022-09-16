Події

21:47 16.09.2022

Окупанти у п'ятницю обстріляли дві ОТГ Сумщини, без постраждалих

1 хв читати
Окупанти у п'ятницю обстріляли дві ОТГ Сумщини, без постраждалих

Російські окупанти у п'ятницю обстріляли дві ОТГ Сумщини, без потерпілих, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Ситуація станом на 21:00. Середино-Будська громада: з 15:30 росіяни били з мінометів та ствольної артилерії – 12 прильотів. Хотинська громада: після 18.30 - 3 кулеметні черги з ККВТ, а о 20 годині її артобстріл - 8 прильотів", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Живицького, в результаті обстрілу ніхто не постраждав.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:20 16.09.2022
Боррель вражений масовими похованнями, виявленими в Ізюмі

Боррель вражений масовими похованнями, виявленими в Ізюмі

08:57 16.09.2022
Вночі окупанти завдали удару по Золочеву на Харківщині, попередньо - постраждалих немає

Вночі окупанти завдали удару по Золочеву на Харківщині, попередньо - постраждалих немає

08:25 16.09.2022
У четвер росіяни обстріляли п’ять громад у Сумській області

У четвер росіяни обстріляли п’ять громад у Сумській області

08:13 16.09.2022
За добу на Харківщині ліквідовано 259 вибухонебезпечних предметів, що не розірвалися

За добу на Харківщині ліквідовано 259 вибухонебезпечних предметів, що не розірвалися

08:07 16.09.2022
У результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ять людей, ще шість – поранено

У результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ять людей, ще шість – поранено

08:02 16.09.2022
У результаті обстрілів Дніпропетровської області поранено жінку

У результаті обстрілів Дніпропетровської області поранено жінку

21:40 15.09.2022
На Харківщині обстрілами окупантів поранено 12 мирних жителів, зокрема двоє дітей

На Харківщині обстрілами окупантів поранено 12 мирних жителів, зокрема двоє дітей

15:52 15.09.2022
В.о. глави СБУ: Слідчі збирають докази обстрілів окупантами греблі Карачунівського водосховища та ТЕЦ у Харківській області для міжнародних інстанцій

В.о. глави СБУ: Слідчі збирають докази обстрілів окупантами греблі Карачунівського водосховища та ТЕЦ у Харківській області для міжнародних інстанцій

13:07 15.09.2022
Кривий Ріг знову зазнав ракетного удару - Вілкул

Кривий Ріг знову зазнав ракетного удару - Вілкул

08:23 15.09.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області вбито 2 людини, поранено 13

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області вбито 2 людини, поранено 13

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Експорт російського аміаку через Україну буде можливим після звільнення українських військовополонених

Понад тисячу українців було замордовано та вбито у населених пунктах Харківської області, які перебували під окупацією

Окупанти щодня зазнають значних втрат, що впливає на їхній психологічний стан

Генштаб ЗС України: Російські загарбники продовжують розміщувати військову техніку та особовий склад у навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях

Українських військових перед масовим похованням в Ізюмі катували

ОСТАННЄ

На місці масового поховання під Ізюмом правоохоронці ексгумували тіла 17 військовослужбовців ЗСУ та розпочали ексгумацію цивільних

ЄС рішуче засуджує звірства РФ у Харківській області, винні будуть притягнуті до відповідальності

Кулеба: Повернення ЗАЕС під контроль України – єдиний спосіб гарантувати ядерну безпеку і безпеку в Європі

Чутки про те, що Вашингтон підштовхує керівництво України до переговорів із РФ є абсолютною брехнею

Понад 1 200 українських дітей пройшли програму оздоровлення у Греції

Експорт російського аміаку через Україну буде можливим після звільнення українських військовополонених

Понад тисячу українців було замордовано та вбито у населених пунктах Харківської області, які перебували під окупацією

Під час окупації Куп'янська загарбники влаштували незаконну в'язницю в райвідділі поліції, там тримали місцевих жителів, які відмовилися стати колаборантами

Окупанти щодня зазнають значних втрат, що впливає на їхній психологічний стан

Генштаб ЗС України: Російські загарбники продовжують розміщувати військову техніку та особовий склад у навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА