Події

21:00 16.09.2022

Експорт російського аміаку через Україну буде можливим після звільнення українських військовополонених

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Експорт російського аміаку через Україну буде можливим після звільнення українських військовополонених

Президент України Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо Москва поверне Києву українських військовополонених.

В інтерв'ю агентству Рейтер Зеленський сказав, що запропонував домовленість Організації Об'єднаних Націй, яка дорадила відновити постачання російського аміаку в Україну, щоб полегшити глобальну нестачу добрив.

"Я проти поставок аміаку з Російської Федерації через нашу територію. Я зробив би це лише в обмін на наших полонених. Саме це я запропонував ООН", - сказав він в інтерв'ю у своєму кабінеті президента.

За його словами, під час наступу України в Харківській області на північному сході України було взято в полон сотні російських військовослужбовців.

Загальна протяжність аміакопроводу Тольятті – Одеса складає – 2,418 тис. км, територією України – 1,018 тис. км. Оператором його української частини виступає держпідприємство "Укрхімтрансаміак", а доставлений на державний Одеський припортовий завод (ОПЗ) російський аміак раніше постачався на експорт.

Наприкінці 2021 року транспортування аміаку було тимчасово припинено, проте після переходу "Тольяттіазот" (Самарська обл.) під контроль російського бізнесмена Дмитра Мазепіна вона була відновлена 6 грудня. "Укрхімтрансаміак" на початку лютого цього року заявляв про роботу на максимальних можливих режимах, у результаті із 6 грудня до 31 січня було транспортовано 393,4 тис. тонн аміаку.

Від початку війни транспортування знову було припинено, як і відвантаження аміаку з ОПЗ. Аміак виробництва "Тольяттіазот", який зберігається на ОПЗ, був заарештований, і АРМА вже почала його продаж, реалізувавши перший лот 7 тис. тонн за 238,8 млн грн.

Уряд України в середині липня ініціював санкції щодо "Тольяттіазот" та "Міндобрива" (Воронезька обл.). "Громадянами РФ Мазепиним Дмитром Аркадійовичем і Ротенбергом Аркадієм Романовичем, до яких застосовано санкції…, триває діяльність на території України, зокрема щодо постачання аміаку рідкого російського походження через територію України, зі сплатою до бюджету держави-агресора великих сум податків. Свою діяльність зазначені фізичні особи ведуть через російські компанії "Тольяттіазот" та "Міндобрива", - йшлося в поясненні.

Згідно із розпорядженням, йдеться про такі санкції, як запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, блокування активів; обмеження торговельних операцій та повне припинення транзиту ресурсів і перевезень територією України.

 

 

 

Теги: #експорт #зеленський #аміак

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