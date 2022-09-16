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19:19 16.09.2022

Генштаб ЗС України: Російські загарбники продовжують розміщувати військову техніку та особовий склад у навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях

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Генштаб ЗС України: Російські загарбники продовжують розміщувати військову техніку та особовий склад у навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях

Російські окупаційні війська продовжують використовувати навчальні заклади на тимчасово захоплених територіях для розміщення особового складу та військової техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Так, за наявною інформацією, у населеному пункті Хомівка Луганської області на території місцевого аграрного ліцею розміщується військова техніка, а в корпусах – особовий склад противника", – йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що така сама ситуація і в інших окупованих населених пунктах Харківської (Поділи), Запорізької (Чернігівка) та Херсонської (Підстепове) областей.

У Генштабі також повідомляють, що окупанти запроваджують режим посиленої безпеки на південнобузькому напрямку.

"Місцевим жителям деяких населених пунктів Херсонської області заборонено наближатися до переправ", - підсумували у відомстві.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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