Зеленський заявив про справедливо страшну відплату за масові поховання в Ізюмі

Президент України Володимир Зеленський заявив про справедливо страшну відплату, яка чекає на російську армію після виявленого місця масових поховань в Ізюмі.

"На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл. З ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ. Росія залишає після себе тільки смерть і страждання. Вбивці. Кати. Позбавлені всього людського. Не втечете. Не сховаєтеся. Відплата буде справедливо страшною. За кожного українця, за кожну закатовану душу", - написав глава держави у телеграмі.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про 450 знайдених могил на місцях масового поховання в Ізюмі.