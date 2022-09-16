Події

17:48 16.09.2022

Зеленський заявив про справедливо страшну відплату за масові поховання в Ізюмі

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Зеленський заявив про справедливо страшну відплату за масові поховання в Ізюмі

Президент України Володимир Зеленський заявив про справедливо страшну відплату, яка чекає на російську армію після виявленого місця масових поховань в Ізюмі.

"На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл. З ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ. Росія залишає після себе тільки смерть і страждання. Вбивці. Кати. Позбавлені всього людського. Не втечете. Не сховаєтеся. Відплата буде справедливо страшною. За кожного українця, за кожну закатовану душу", - написав глава держави у телеграмі.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про 450 знайдених могил на місцях масового поховання в Ізюмі. 

Теги: #поховання #ізюм #зеленський

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