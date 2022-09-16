Події

16:22 16.09.2022

Українські, словацькі та угорські прикордонники обговорили збільшення пропускної спроможності прикордонних переходів на Закарпатті

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Українські, словацькі та угорські прикордонники обговорили збільшення пропускної спроможності прикордонних переходів на Закарпатті

Пропускну спроможність пунктів пропуску "Ужгород", "Лужанка", "Вилок" збільшать, "Велику Паладь" – добудують.

Як повідомляється у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України, відповідні перспективи обговорили делегації з України, Словаччини та Угорщини.

"Цієї осені словацькі митники отримають два мобільні сканери, що збільшить пропускну здатність на 30%. Також облаштують пункт пропуск "Велика Паладь – Надьгодош" на кордоні з Угорщиною. Це стане додатковим шляхом в Європу", - йдеться у повідомленні.

Теги: #закарпаття #переходи #прикордонники

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