Події

15:07 16.09.2022

У полоні окупантів можуть перебувати сотні мирних жителів Херсонщини – заступник голови облради

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У полоні окупантів можуть перебувати сотні мирних жителів Херсонщини – заступник голови облради

Кілька сотень мирних жителів Херсонської області можуть наразі перебувати у полоні у російських окупантів, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"За нашими оцінками, кілька сотень людей сьогодні можуть перебувати у полоні в орків. І дуже великий ризик для їх безпеки, коли орки відступатимуть із цих населених пунктів. Ми дуже сподіваємося, що вони просто їх залишать і цих людей буде звільнено. І потім вже всі ці злочини можна буде процесуально зафіксувати, зареєструвати кримінальне провадження та притягувати до відповідальності, зокрема у міжнародних інстанціях, усіх винних у цьому, фактично, геноциді", – сказав Соболевський в ефірі національного телемарафону #UAразом у п'ятницю.

Заступник голови облради також вважає, що російські окупанти та їх посібники зосередили в Херсонській області дуже багато катівень для українців. "На жаль, дуже багато (буде їх виявлено – ІФ-У). Ми знаємо про більшість цих локацій... Можна сказати, що там відбувається. Тому що цю інформацію ми отримуємо тільки від тих людей, які це пройшли і яких відпустили", - сказав він.

"До тих, кого там продовжують тримати, зазвичай навіть родичів не допускають. Деяким дозволяють приносити речі, їжу, але особистого контакту немає з цими людьми", - уточнив Соболевський.

 

Теги: #полон #херсонська_область

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