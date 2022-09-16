РФ тримає в Чорному морі 3 носії "Калібрів", у Середземному 5 – ВМС ЗСУ

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на 16 вересня перебувають три ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети, у Середземному морі – 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомляється на фейсбук-сторінці Військово-Морських сил Збройних сил України в п'ятницю.

В Азовському морі окупанти продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до шести ворожих кораблів і катерів.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою між Чорним і Азовськими морями здійснили у напрямку до Чорного моря 10 суден, з них одно судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря -17 суден, з них одно судно рухалося з протоки Босфор.