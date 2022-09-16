Голова Нацполіції: Десять катувалень організували окупанти на території Харківщини

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявляє, що на території Харківської області було десять місць, де окупанти катували українців.

На брифінгу в п'ятницю в Києві Клименко розповів, що за останній тиждень українські правоохоронці відкрили 204 кримінальні провадження, пов'язані з воєнними злочинами, скоєними окупантами.

"На сьогодні можу говорити про наявність щонайменше десяти катувалень на території населених пунктів (Харківської області). Дві катувальні - в Балаклії", - сказав Клименко.

Він зазначив, що одна з них була на території Балаклійського відділу поліції.

Там, за його словами, у приміщенні ізолятора тимчасового тримання у камерах було близько 40 осіб.

"Одна з камер була призначена для жінок. У ній сиділи вісім жінок, там були відсутні санітарно-гігієнічні умови", - сказав він.

Голова Нацполіції уточнив, що наразі відомо, що в катівні на території балаклійського ізолятора було декілька російських підрозділів ОМОНу, ФСБ і підрозділи Росгвардії, військовослужбовці так званої ЛНР здійснювали охорону за зовнішнім периметром.

"Всіх, кого затримували на території Балаклійського району, привозили до цієї катувальні, людей били, знущалися з них. Нині здійснюють комплекс заходів, які встановлять ступінь тяжкості отриманих пошкоджень", - зазначив він.

Іще одна катівня, за словами голови Нацполіції, була у видавництві, й умови в ній були ще гіршими.

"На території цього видавництва було завезено чотири бокси з будівлі суду, і людей тримали в цих прозорих боксах цілодобово, протягом багатьох днів. Також були катування, ми бачимо на руках людей сліди від оголених електричних проводів, якими пускали струм для того, щоб допитувати людей. Також було знайдено молотки та зашморги", - розповів Клименко.

Як розповів голова Нацполіції, на території Ізюму було шість катівень: у ЦНАПі, будівлях СБУ, прокуратури, поліції.

"Там ми також документуємо докази злочину ворога", - сказав він.