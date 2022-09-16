ДТП у Бродах, що забрала чотири життя, сталася за участю військової техніки – ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали розслідування обставин дорожньої аварії у м. Броди Львівської області за участю військової техніки, через яку загинули четверо людей, зокрема чотирирічний хлопчик.

"Трагедія сталася близько 8 вечора 15 вересня. На регульованому перехресті у місті Броди легковий автомобіль зіштовхнувся з бронетранспортером, який рухався у складі колони військової техніки. Через зіткнення від отриманих травм на місці аварії загинули троє дорослих і дитина, ще четверо осіб потрапили до лікарні. Серед них двоє хлопчиків віком 7 та 8 років", - повідомляється в телеграм-каналі ДБР у п'ятницю.

Наразі призначено низку експертиз, з'ясовуються всі обставини аварії, триває слідство. ДБР зареєструвало кримінальне провадження за фактом порушення правил водіння (ч.2 ст.415 Кримінального кодексу України).

Раніше повідомлялося, що четверо людей загинули, ще чотирьох госпіталізували внаслідок ДТП біля м. Броди на трасі Київ-Чоп. "Відомо про трьох загиблих жінок та одну дитину. До медзакладу госпіталізували ще двох жінок і двох дітей", - зазначено в повідомленні управління патрульної поліції у Львівській області.