Події

08:02 01.04.2022

Австралія направить Україні бронетранспортери Bushmaster

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Австралія направить Україні бронетранспортери Bushmaster

Австралія відправить бронетранспортери власного виробництва в Україну на прохання українського президента Володимира Зеленського, заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

"Ми не просто посилаємо наші молитви, ми посилаємо нашу зброю, ми посилаємо наші боєприпаси, ми надсилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми надсилаємо все це і бронежилети", - цитує Моррісона CNN.

"Ми маємо намір відправити наші бронетранспортери Bushmaster. І ми відправимо їх туди на наших літаках C-17", – повідомив він.

Зеленський закликав надати бронетранспортери під час виступу відеозв'язком у парламенті Австралії.

 

 

Теги: #україна #австралія #бронетранспортер
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