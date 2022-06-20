Події

07:41 20.06.2022

Австралія відправила Україні бронетранспортери

1 хв читати
Австралія відправила Україні бронетранспортери

Міністерство оборони Австралії повідомило про відправку Україні чотирьох бронетранспортерів M113AS4, йдеться у пресрелізі міністерства.

"Ці чотири бронетранспортери є першими з 14 M113AS4, наданих Австралією", - йдеться у релізі на сайті міністерства.

У ньому наголошується, що їх відправили українським транспортним літаком АН-124.

Відомство інформує, що "пакет військової допомоги уряду Австралії на суму понад 285 млн австралійських доларів (близько $200 млн), містить захищені мобільні транспортні засоби Bushmaster, гаубиці M777; протитанкову зброю, боєприпаси, безпілотні літальні апарати та спорядження".

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що ця партія допомоги є "відповіддю на прямий запит міністра оборони України щодо надання додаткових транспортних засобів та демонструє незмінну відданість Австралії підтримці народу України", повідомляє міністерство.

 

 

Теги: #армія #австралія #бронетранспортер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:23 09.06.2022
У США п'ятеро людей загинули в результаті аварії військового конвертоплану

У США п'ятеро людей загинули в результаті аварії військового конвертоплану

19:33 08.06.2022
Фонд Порошенка разом із волонтерами привезли до України 12 пікапів для десантників - "Євросолідарність"

Фонд Порошенка разом із волонтерами привезли до України 12 пікапів для десантників - "Євросолідарність"

06:51 08.06.2022
Окупанти не вірили в такий опір української армії на Донбасі

Окупанти не вірили в такий опір української армії на Донбасі

22:06 28.05.2022
Щодня наближаємося до того, що наша армія перевершуватиме окупантів технологічно

Щодня наближаємося до того, що наша армія перевершуватиме окупантів технологічно

15:43 24.05.2022
ВР запропонували дозволити командирам застосовувати зброю для запобігання кримінальному правопорушенню в бойовій обстановці

ВР запропонували дозволити командирам застосовувати зброю для запобігання кримінальному правопорушенню в бойовій обстановці

14:51 24.05.2022
ЗСУ запускають навчальний проєкт щодо правил ведення війни українською армією

ЗСУ запускають навчальний проєкт щодо правил ведення війни українською армією

12:27 06.05.2022
Мер Києва передав до військ 5 тис. бронежилетів і 5 тис. касок, отриманих за підтримки СКУ

Мер Києва передав до військ 5 тис. бронежилетів і 5 тис. касок, отриманих за підтримки СКУ

07:09 04.05.2022
Австралія впровадила санкції щодо 75 російських політиків та 32 міністрів т.зв. ДНР і т.зв. ЛНР

Австралія впровадила санкції щодо 75 російських політиків та 32 міністрів т.зв. ДНР і т.зв. ЛНР

20:02 27.04.2022
Резніков: Наші воїни вже певний час опановують західну зброю

Резніков: Наші воїни вже певний час опановують західну зброю

10:11 27.04.2022
Захід планує зміцнення армії України на перспективу - литовський міністр

Захід планує зміцнення армії України на перспективу - литовський міністр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Війна Росії проти України та її геополітичні наслідки в центрі уваги на засіданні Ради ЄС

Втрати окупантів за минулу добу становлять 200 військових, 9 танків та 4 артилерійські системи - Генштаб ЗСУ

ЗСУ тримають оборону в Сєвєродонецьку, противник використовує заборонені боєприпаси

Ворог знову атакував ракетами Одещину, обидві ракети знищені в повітрі

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 323 дитини, 586 – поранено

ОСТАННЄ

Боррель сподівається, що проблему вивезення зерна з України буде вирішено за допомогою ООН

Російські війська вранці обстріляли прикордоння Чернігівщини - Держприкордонслужба

За добу на Харківщині 9 поранених, зокрема діти - Синєгубов

Втрачено контроль над смт Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька – Луганська ОВА

Ткаченко закликав країни G7 надати підтримку культурі та медіа в Україні

Війна Росії проти України та її геополітичні наслідки в центрі уваги на засіданні Ради ЄС

Втрати окупантів за минулу добу становлять 200 військових, 9 танків та 4 артилерійські системи - Генштаб ЗСУ

ЗСУ тримають оборону в Сєвєродонецьку, противник використовує заборонені боєприпаси

Ворог знову атакував ракетами Одещину, обидві ракети знищені в повітрі

На Харківщині в результаті вибуху боєприпасу поранені троє дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА