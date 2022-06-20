Австралія відправила Україні бронетранспортери

Міністерство оборони Австралії повідомило про відправку Україні чотирьох бронетранспортерів M113AS4, йдеться у пресрелізі міністерства.

"Ці чотири бронетранспортери є першими з 14 M113AS4, наданих Австралією", - йдеться у релізі на сайті міністерства.

У ньому наголошується, що їх відправили українським транспортним літаком АН-124.

Відомство інформує, що "пакет військової допомоги уряду Австралії на суму понад 285 млн австралійських доларів (близько $200 млн), містить захищені мобільні транспортні засоби Bushmaster, гаубиці M777; протитанкову зброю, боєприпаси, безпілотні літальні апарати та спорядження".

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що ця партія допомоги є "відповіддю на прямий запит міністра оборони України щодо надання додаткових транспортних засобів та демонструє незмінну відданість Австралії підтримці народу України", повідомляє міністерство.