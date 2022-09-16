Події

10:31 16.09.2022

Подоляк повідомив про 450 могил на місці масових поховань в Ізюмі

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Подоляк повідомив про 450 могил на місці масових поховань в Ізюмі

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що на місці масових поховань людей у деокупованому Ізюмі розташовані 450 могил.

"450 могил... Це лише одне з масових поховань, виявлених біля Ізюма. На окупованих територіях місяцями панували шалений жах, насильство, тортури та масові вбивства. Хтось іще хоче "заморожування війни" замість відправки танків? Ми не маємо права залишити людей наодинці зі злом", - написав він у твіттері.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочалися процесуальні дії щодо знайдених там масових поховань людей.

"В Ізюмі Харківської області знайдено масові поховання людей. Необхідні процесуальні дії там уже розпочалися. Більше інформації – чіткої, перевіреної – має бути завтра", – заявив Зеленський у відеозверненні в четвер увечері.

Теги: #поховання #ізюм

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