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09:30 16.09.2022

SpaceX знову відклала запуск своєї ракети через негоду

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SpaceX знову відклала запуск своєї ракети через негоду

У зв'язку з несприятливими погодними умовами запуск ракети-носія Falcon 9 із черговою партією з 54 мінісупутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, що планувався в п'ятницю, знову перенесено, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Це вже третє перенесення запуску через грозу в районі запуску.

Тепер його планується здійснити в п'ятницю о 21.05 за часом Східного узбережжя США із 40-го стартового комплексу космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Він має стати 61-м виведенням на орбіту групи інтернет-супутників із травня 2019 року в рамках проєкту Starlink.

За весь час SpaceX запустила вже 3,4 тисячі інтернет-супутників Starlink. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Понад 3 тис. апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.

Тим часом перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовується вже вшосте, повинен буде здійснити вертикальну керовану посадку на морську платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантиці приблизно за 600 км від космодрому.

Наразі компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. Інтернет-мережа Starlink доступна користувачам у 40 страхах світу, зокрема в Північній Америці, Європі, на Далекому Сході та в Австралії. За даними Пентагону, послугами цих супутників також активно користуються американські військові.

Теги: #перенесення #spacex #falcon_9

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