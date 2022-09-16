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09:03 16.09.2022

Парламент Казахстану одноголосно схвалив поправки до Конституції про одноразове 7-річне президентство та перейменування столиці

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Парламент Казахстану одноголосно схвалив поправки до Конституції про одноразове 7-річне президентство та перейменування столиці

Парламент Казахстану на спільному засіданні палат у п'ятницю, розглянувши у двох читаннях, ухвалив закон "Про внесення змін та доповнення до Конституції".

"За" проголосували одноголосно 50 членів сенату та 99 депутатів мажилісу.

Згідно з регламентом, ухвалений парламентом закон буде направлено на підпис президенту Казахстану.

Представив поправки до Конституції на засіданні міністр юстиції Канат Мусін.

"Проєкт закону містить положення про президентський термін у 7 років без права подальшого переобрання", - сказав Мусін.

Він також зазначив, що також у поправках міститься норма про перейменування столиці Казахстану Нур-Султана в Астану.

"Питання про перейменування столиці тривалий час обговорювалося суспільством (...), тому з урахуванням громадської думки ця пропозиція була включена до проєкту закону", - додав міністр.

 

 

Теги: #парламент #казахстан #поправки #конституція

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