Події

07:36 16.09.2022

У результаті ворожих ударів за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів

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У результаті ворожих ударів за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів

Унаслідок ударів, завданих супротивником за минулу добу, постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Противник завдає ударів по житлових кварталах та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних і ракетних ударів та задіяння ворогом РСЗВ за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема Костянтинівки, Дружківки, Куп’янська, Сіверська, Нью-Йорка, Мар’їнки, Гуляйполя, Мирного та Великого Артакового", - сказано у зведенні, опублікованому в п'ятницю вранці.

Загалом за минулу добу ворогом було завдано 11 ракетних, 15 авіаційних ударів та 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об'єктах на території України.

На волинському та поліському напрямках обстановка без змін.

На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру із танків та артилерії різних типів:

на сіверському напрямку – в районі населеного пункту Лугівка Сумської області;

на харківському напрямку, зокрема з території російської федерації – в районі Гоптівки, Козачої Лопані, Малої Вовчої, Зибиного та Стрілечої;

на слов’янському напрямку – Дворічна та Гороховатка;

на краматорському напрямку – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка та Спірне;

на бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка та Веселе;

На авдіївському напрямку – Мар’їнка, Красногорівка, Первомайське, Авдіївка та Водяне.

На новопавлівському та запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення.

На південнобузькому напрямку фіксувався вогневий вплив ворожої артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, окупанти вели повітряну розвідку БпЛА та здійснили 34 літаковильоти оперативно-тактичної авіації для завдання ударів по території Херсонської і Запорізької областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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