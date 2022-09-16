Ворог намагається приховати масові втрати після вогневого ураження ЗСУ

Агресор намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого Силами оборони у місця зосередження ворожих військ, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого Силами оборони по місцях зосередження російських військ. Унаслідок ефективних високоточних ударів у районах населених пунктів Херсон, Василівка, Перевальськ та інших, трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках", - сказано у зведенні, опублікованому на Фейсбуці в п'ятницю вранці.

ЗСУ успішно відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.

Минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, українська авіація здійснила 18 ударів по місцях зосередження ворожої живої сили та техніки. Було підтверджено ураження 13 опорних пунктів агресора, районів зосередження озброєння та військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони. Втрати ворога уточнюються.

Підрозділами протиповітряної оборони ЗСУ на різних напрямках було знищено два БПЛА.

Підрозділами ракетних військ та артилерії було завдано вогневого впливу по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки агресора. До зони ураження потрапили логістичні вузли та понтонні переправи.