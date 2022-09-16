Блінкен заявив про готовність США працювати з Єреваном та Баку для сприяння мирному процесу

Держсекретар США Ентоні Блінкен схвалив припинення бойових зіткнень між Азербайджаном і Вірменією на кордоні, заявив про прихильність Вашингтона сприянню мирному процесу на Південному Кавказі.

"Ми вітаємо припинення бойових дій між Азербайджаном і Вірменією (на кордоні - ІФ) і продовжуватимемо працювати зі сторонами, щоб закріпити його. Сполучені Штати, як і раніше, віддані сприянню мирному майбутньому Південного Кавказу", - написав Блінкен у твіттері.

Минулої середи Вірменія і Азербайджан досягли домовленості про перемир'я, бойові дії, що розпочалися в ніч на 13 вересня на сході та південному сході Вірменії, наразі припинені.