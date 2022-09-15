У школі звільненого с.Макарове Харківської області знайдено міни

Поліцейські та фахівці вибухотехнічної служби виявили кілька мін у будівлі знищеної школи під час обстеження звільненого від окупації с.Макарове Золочівської об'єднаної територіальної громади Богодухівського району Харківської області та документації наслідків російських обстрілів.

"Наразі в селі проживає близько 80 мешканців. Майже в кожній будівлі є сліди руйнувань та пошкоджень від вибухів ворожих бомб та снарядів. Зруйновано школу, дитячий садок, котельню. У будівлі знищеної школи поліція виявила кілька мін. Також міни виявили на узбіччі дороги, на вулиці", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Тривають роботи зі знешкодження знайдених боєприпасів.