Події

21:58 15.09.2022

У школі звільненого с.Макарове Харківської області знайдено міни

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У школі звільненого с.Макарове Харківської області знайдено міни

Поліцейські та фахівці вибухотехнічної служби виявили кілька мін у будівлі знищеної школи під час обстеження звільненого від окупації с.Макарове Золочівської об'єднаної територіальної громади Богодухівського району Харківської області та документації наслідків російських обстрілів.

"Наразі в селі проживає близько 80 мешканців. Майже в кожній будівлі є сліди руйнувань та пошкоджень від вибухів ворожих бомб та снарядів. Зруйновано школу, дитячий садок, котельню. У будівлі знищеної школи поліція виявила кілька мін. Також міни виявили на узбіччі дороги, на вулиці", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Тривають роботи зі знешкодження знайдених боєприпасів.

 

 

Теги: #школа #мінування #харківська_область

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