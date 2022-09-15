Події

21:40 15.09.2022

На Харківщині обстрілами окупантів поранено 12 мирних жителів, зокрема двоє дітей

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На Харківщині обстрілами окупантів поранено 12 мирних жителів, зокрема двоє дітей

Двоє дітей і 10 дорослих мешканців Харківської області отримали поранення у четвер у результаті обстрілів з боку російських окупантів, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні протягом дня ворог тероризує населення звільнених районів Харківської області. Обстрілюються населені пункти Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів. Є зруйновані житлові будинки та постраждалі", - написав Синєгубов у телеграмі.

"За попередніми даними, у Куп'янському районі 10 людей отримали поранення, зокрема 2 дітей 12 і 13 років. Ще одна поранена жінка в Ізюмському районі, і одна – у Харківському. Інформація уточнюється. Постраждалих госпіталізовано, їм надається вся необхідна медична допомога", – розповів голова обладміністрації.

 

Теги: #постраждалі #харківська_область #обстріли

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