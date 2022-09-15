Події

20:35 15.09.2022

Поставлені Німеччиною Україні САУ PzH 2000 ремонтуватимуть у Литві

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Поставлені Німеччиною Україні САУ PzH 2000 ремонтуватимуть у Литві

Ремонт самохідних артилерійських установок PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), які Німеччина раніше передала Україні, здійснюватиме литовська сторона, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Литва береться за нову місію - ремонтуватиме САУ PzH2000, які належать українцям, які потім зможуть виконувати свої завдання щодо відбиття російської агресії", - написав Анушаускас у фейсбуці у четвер.

За словами голови литовського оборонного відомства, сукупна військова підтримка, спрямована Україні системою національної оборони Литви, на сьогодні вже досягла EUR209 млн, і ще литовські органи внутрішніх справ передали українській стороні зброю на EUR5 млн євро.

Як повідомлялося, Німеччина передала влітку Україні 10 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них. Перші 3 таких САУ прибули до України 1 серпня.

 

 

 

Теги: #литва #ремонт #техніка

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