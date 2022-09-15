Події

20:30 15.09.2022

Латвія у жовтні призупинить дію трьох угод із Білоруссю

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Латвія у жовтні призупинить дію трьох угод із Білоруссю

Сейм Латвії у четвер ухвалив у остаточному читанні закони, які передбачають припинення дії трьох двосторонніх угод між Латвією та Білоруссю із 10 жовтня, повідомляє агентство BNS.

Йдеться про угоду між Латвією та Білоруссю про взаємне спрощення поїздок мешканців прикордонних територій, угоду про взаємну допомогу у митних питаннях та договір про здійснення повітряного сполучення.

У голосуванні про зупинення дії цих договорів брало участь приблизно 60 депутатів сейму.

Голова комісії із закордонних справ Ріхард Колс зазначив, що комісія та відповідальні міністерства продовжують роботу з підготовки необхідних поправок до законів для зупинення або денонсації ще двох договорів, ратифікованих сеймом.

Раніше комісія запропонувала галузевим міністерствам оцінити загалом 42 двосторонні угоди, укладені між Латвією та Білоруссю. Депутати вирішили ініціювати розірвання, денонсацію або призупинення дії 12 договорів.

 

 

Теги: #білорусь #латвія #припинення #договори

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