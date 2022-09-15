Мінфін США вніс Кадирова до санкційного списку

Мінфін США в четвер вніс до санкційних списків щодо Росії главу Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, помічника президента РФ Максима Орєшкіна й десятки інших фізичних та юридичних осіб із РФ, а також колаборантів – голову адміністрації окупованої частини Запорізької області Володимира Рогова.

У документі Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) наголошується, що під санкції потрапили і деякі родичі Кадирова, зокрема його дружина Медні, дочки Каріна, Табарік та Айшат, яка обіймає посаду міністра культури Чеченської Республіки.

Загалом до санкційних списків включили 44 фізичні та 32 юридичні особи з РФ.

Також США запровадили санкції стосовно уповноваженої за президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Під санкції потрапили компанія "Байкал електронікс", низка науково-дослідних центрів у сфері фізики, напівпровідників і квантових технологій, зокрема Фізико-технологічний інститут імені К. А. Валієва РАН, Фізико-технічний інститут імені А.Ф. Йоффе РАН, Фізичний інститут імені П.М. Лебедєва РАН, Інститут спектроскопії РАН.

Крім цього, санкції застосували до АТ "Ангстрем" та АТ "Елемент", АТ "ВО "Север", АТ "НВП "Сапфір", АТ "НВО Лавочкіна", "Російські космічні системи", АТ "МЦСТ", ТОВ "Ядро Фаб Дубна".