Події

19:12 15.09.2022

Кулеба повідомив про домовленість щодо реалізації низки проєктів, які дадуть змогу розширити постачання електроенергії з України до Молдови та Румунії

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Кулеба повідомив про домовленість щодо реалізації низки проєктів, які дадуть змогу розширити постачання електроенергії з України до Молдови та Румунії

Міністри закордонних справ України, Румунії та Молдови – Дмитро Кулеба, Богдан Ауреску та Ніку Попеску – провели зустріч в Одесі, спільно з міністрами енергетики зосередилися на енергетичній безпеці й домовилися про реалізацію низки проєктів, які дадуть змогу розширити постачання електроенергії з України до Молдови та Румунії.

"Сьогодні в Одесі я приймав міністрів закордонних справ Молдови та Румунії, щоб запустити новий тристоронній формат. Разом із міністрами енергетики ми зосередилися на енергетичній безпеці та домовилися про реалізацію низки проєктів, які дадуть змогу розширити постачання електроенергії з України до Молдови та Румунії", - повідомив Куліба у твіттері.

 

Теги: #молдова #мзс #румунія

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