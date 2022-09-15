Події

18:22 15.09.2022

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу люди не постраждали – голова ОВА

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Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу люди не постраждали – голова ОВА

Унаслідок вечірнього ракетного удару по району гідротехнічних споруд у Кривому Розі люди не постраждали, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У нас вкотре прильоти у Кривому Розі. Росіяни знову поцілили ракетами по гідротехнічних спорудах. Попередньо, люди не постраждали. На місці ударів працюють рятувальники та аварійні служби. Ворог умисно тероризує нас безкінечними атаками. Але як би важко не було, ми все здолаємо", - написав він у телеграм-каналі.

 

Теги: #кривий_ріг

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