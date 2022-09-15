Події

18:10 15.09.2022

НАЗК склало протоколи про корупцію стосовно мера Чернігова та ще деяких чиновників

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НАЗК склало протоколи про корупцію стосовно мера Чернігова та ще деяких чиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративні протоколи, які стосуються конфлікту інтересів та невиконання законних вимог НАЗК, стосовно міського голови Чернігова, колишнього начальника Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури Рівненської області та заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації.

У повідомленні НАЗК у телеграм-каналі у четвер зазначено, що агентство склало адміністративний протокол через виявлення ознак порушень вимог закону України "Про запобігання корупції" "щодо Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка, який надав вказівку водію (котрий забезпечує його транспортне обслуговування) про необхідність вивезення автомобіля, що належить дружині Владислава Атрошенка, за межі території України, що становило його приватний інтерес (ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів)".

Також протокол про корупцію складено щодо колишнього начальника Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури Рівненської області Вадима Прокопчука, який одержав від фізичної особи подарунок у вигляді коштів у розмірі 10 тис. грн (ч.1 ст. 172-5 КУпАП – порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

Крім того, згідно з повідомленням, адмінпротокол складено і щодо заступника голови Дніпропетровської ОДА Максима Беспальчука, який не виконав законні вимоги НАЗК, зокрема не надав запитувані документи (ч. 1 ст. 188-46 КУпАП – невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції).

 

Теги: #протоколи #назк

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