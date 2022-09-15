Події

17:14 15.09.2022

Колишнім нардепам Царьову та Олійнику, а також "главі МЗС ДНР" повідомлено про підозру в держзраді

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Колишнім нардепам Царьову та Олійнику, а також "главі МЗС ДНР" повідомлено про підозру в держзраді

Двоє народних депутатів попередніх скликань і так звана міністр закордонних справ "ДНР" перебували у Вишгородському районі Київської області під час окупації, поширюючи ідеї "руского міра" серед місцевих жителів, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури двом народним депутатам України попередніх скликань і так званому міністру закордонних справ "ДНР" повідомлено про підозру в державній зраді та незаконному перетині держкордону (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 332-2 КК)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в четвер.

У прокуратурі наголошують, що підозрювані в лютому 2022 року в супроводі російських військових незаконно перетнули державний кордон України.

"Вони приїхали до села Катюжанка Вишгородського району Київської області, яке на той час перебувало під окупацією збройних сил РФ, для пропаганди "ідеї руского міра" серед місцевого населення. Підозрювані закликали жителів Київщини підтримувати окупаційну владу та визнати її легітимність, а також активно роздавали інтерв'ю антиукраїнського характеру представникам ЗМІ країни-агресора", - наголошується в повідомленні.

У свою чергу СБУ в повідомленні в телеграм-каналі уточнює, що йдеться про двох колишніх народних депутатів України від Партії регіонів Олега Царьова та Володимира Олійника, а також так званого міністра закордонних справ "ДНР" Наталю Ніконорову, які намагалися "дійти" до Києва з військами РФ.

"Вони відомі своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами, а з 2014 року переховувалися від правосуддя. Досудове слідство встановило, що 24 лютого зрадники незаконно перетнули держкордон та прибули на тимчасово окуповану ЗС РФ територію Київщини", - йдеться в повідомленні СБУ.

За інформацією СБУ, крім пропагандистських інтерв'ю для російських ЗМІ, підозрювані "у супроводі озброєних військових Росії вторглися у церкву під час богослужіння і схиляли селян до переходу на бік ворога".

"Також неодноразово відвідували катюжанську школу, у приміщеннях якої окупанти катували українців", - уточнюють в українській спецслужбі.

Теги: #олійник #підозра #царьов

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