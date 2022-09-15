Події

17:10 15.09.2022

Зеленський зустрівся із представником Гельсінської комісії США Массаро

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Полем Массаро - старшим політичним радником Гельсінської комісії США, який спеціалізується на питаннях боротьби з корупцією, а також на питаннях прав людини, санкцій, незаконного фінансування та енергетичної безпеки.

"Це нарешті сталося. Особлива честь. Дякую, Володимире Зеленський", - написав Массаро у своєму мікроблозі в соцмережі "Твіттер" у четвер, проілюструвавши повідомлення спільним фото з главою Української держави.

Теги: #зеленський #массаро

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