Події

14:32 15.09.2022

В Україні очікується дощова та прохолодна погода, місцями туман

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В Україні очікується дощова та прохолодна погода, місцями туман

Найближчої доби в Україні очікується дощова та прохолодна погода, місцями туман.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у п'ятницю, 16 вересня, у більшості областей України пройдуть дощі, вночі у Карпатах та Прикарпатті місцями значні дощі. У північній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 16-22°, у південній частині вночі 17-20°, вдень 25-30°.

У Києві у п'ятницю також дощі. Вітер західний, 7-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 16 вересня найвища температура вдень (29,6°) була у 1903 році, найнижча вночі (1,1°) у 1889 році.

У суботу, 17 вересня, в Україні переважатиме дощова погода, іноді із грозами. У північно-східній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-11°, вдень 15-21°, у південних та східних областях вночі 12-17°, вдень 22-27°.

У Києві в суботу вранці та вдень дощ. Вітер західний, 7-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 15-17°.

Станом на 08:00 15 вересня температура води на узбережжі Чорного та Азовського морів становила 18-20°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста "Київ" 16°.

Теги: #погода #прогноз

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