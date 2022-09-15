Події

13:49 15.09.2022

Крилата ракета влучила у промпідприємство Кривого Рогу, попередньо без жертв - Вілкул

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Крилата ракета влучила у промпідприємство Кривого Рогу, попередньо без жертв - Вілкул

Російські окупанти в четвер завдали ракетного удару по промисловому підприємству у Кривому Розі, попередньо – без постраждалих, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Знов крилата ракета. Влучання в промислове підприємство. Руйнування серйозні, детальні наслідки уточнюються. Попередньо - без втрат", - написав Вілкул у телеграмі.

Раніше він повідомляв про те, що окупанти у четвер знову завдали ракетного удару по Кривому Розі.

 

Теги: #ракета #кривий_ріг #вілкул

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