Крилата ракета влучила у промпідприємство Кривого Рогу, попередньо без жертв - Вілкул

Російські окупанти в четвер завдали ракетного удару по промисловому підприємству у Кривому Розі, попередньо – без постраждалих, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Знов крилата ракета. Влучання в промислове підприємство. Руйнування серйозні, детальні наслідки уточнюються. Попередньо - без втрат", - написав Вілкул у телеграмі.

Раніше він повідомляв про те, що окупанти у четвер знову завдали ракетного удару по Кривому Розі.