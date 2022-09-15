Інформація про вибухи у Черкаській та Вінницькій областях не підтвердилася - ОВА

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець спростував інформацію про вибухи в області.

"В області ситуація стабільна. Інформація про вибухи не підтвердилася", - написав Табурець у телеграмі у четвер.

У свою чергу голова Вінницької ОВА Сергій Борзов написав, що в області "тихо".

"Відбій повітряної тривоги: на Вінниччині тихо! Слідкуйте за офіційною інформацією. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ситуація напружена", - написав він у телеграм-каналі.