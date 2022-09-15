СБУ затримала 16 колаборантів та виявила списки всіх посадових осіб окупаційних адміністрацій у Харківській області

Після деокупації Харківської області Служба безпеки України затримала 16 колаборантів, а також отримала списки з даними посадових осіб колишніх окупаційних адміністрацій, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Служба безпеки продовжує масштабні стабілізаційні заходи у прифронтових районах сходу України. Лише за останні дні після деокупації Харківської області встановлено місцеперебування і затримано 16 місцевих колаборантів", - зазначив він у відеоповідомленні у телеграм-каналі СБУ у четвер.

За словами Дехтяренка, 13 із встановлених колаборантів повідомлено про підозру, 11 вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як зазначив речник СБУ, загалом у звільнених населених пунктах Харківської області співробітники СБУ провели поглиблену перевірку близько 7 тис. осіб.

"Також під час оперативних дій на звільнених територіях співробітники СБУ отримали повні списки з установчими даними представників колишньої окупаційної адміністрації та осіб, які з ними співпрацювали", - повідомив Дехтяренко.

Крім того, за його словами, виявлено реєстри "податкової служби" загарбників, до яких окупанти вносили всі комерційні структури та їхніх керівників, які фінансували збройну агресію через сплату "податків" до бюджету Росії.

"Під час слідчих дій за місцями перебування зловмисників вилучено залишену окупантами касу з російськими банкнотами на суму понад 21 млн рублів та документальні матеріали з доказами злочинних дій на користь країни-агресора", - додав речник СБУ.