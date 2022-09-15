Товарний потяг із українським зерном 14 вересня зійшов з колії у Румунії, слідчі не виключають диверсії – ЗМІ

Товарний потяг із 30 вагонів з українською кукурудзою вранці 14 вересня зійшов із рейок неподалік с. Рапа-де-Жос (Румунія), внаслідок аварії два вагони вилетіли із залізничних колій, кілька тонн зерна розсипалося.

Як повідомляється на сайті польського видання Gospodarkamorska, румунська поліція розпочала розслідування причин інциденту, слідчі не виключають жодної з версій події, зокрема руйнування колії залізниці або саботаж.

Уточнено, що поїзд із зерном прямував до порту Констанца на південному сході Румунії.

За даними видання, в середу вдень почалися роботи із вивезення вагонів, що зійшли з рейок, і розчищення вантажної колії, що зв'язує найбільший румунський порт із центральною частиною країни.