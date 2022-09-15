У деокупованих Ізюмі та Куп'янську ДБР затримало колаборантів, зокрема колишніх правоохоронців

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомляє про затримання трьох колаборантів у звільнених Ізюмі та Куп'янську Харківської області.

У повідомленні ДБР у телеграм-каналі у четвер значиться, що Бюро продовжує стабілізаційні заходи на звільнених від окупантів територіях Харківської області, - викривають та притягують до відповідальності зрадників, які пішли на співпрацю із загарбниками.

"Так у звільненому Ізюмі вдалося викрити та затримати двох зрадників з числа вже колишніх працівників правоохоронних органів", - ідеться у повідомленні.

За інформацією Бюро, чиновниця місцевої податкової служби після початку війни продовжила роботу вже в окупаційній адміністрації, опікувалася підбором кадрів для окупаційної міської ради Ізюма, передавала інформацію про місцевих патріотів України.

"Щоб віддячити росіянам за довіру жінка не пропускала масових заходів, де з гордістю розповідала прокремлівським пропагандистам, як їй добре стало жити. Сюжети з її інтерв’ю рясніли в ефірах російських каналів", - наголошується в повідомленні.

Інша зрадниця, як повідомляє ДБР, вступила до лав так званої народної міліції. "Вона вмовляла своїх колишніх колег з Ізюмського відділу поліції так само переходити на службу до окупантів. Також вона показала загарбникам, де розташовані усі державні органи міста", - уточнюють у Бюро.

Ще одна громадянка України, як інформують у ДБР, пішла працювати у створену окупаційною владою податкову структуру у Куп'янську.

"Вона займалася тим, що відбирала гроші у населення на користь окупантів під виглядом стягнення податків", - ідеться у повідомленні.

Усім трьом повідомлено про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).