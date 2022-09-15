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11:49 15.09.2022

Генпрокурор: Для створення спеціального міжнародного трибуналу важлива підтримка глобальної юридичної спільноти

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Генпрокурор: Для створення спеціального міжнародного трибуналу важлива підтримка глобальної юридичної спільноти

Українські прокурори та слідчі можуть отримати доступ до міжнародної платформи зберігання доказів воєнних злочинів eyeWitness to Atrocities, що стане додатковим джерелом отримання свідчень та доказів міжнародних злочинів разом із українською платформою warcrimes.gov.ua.

У повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі в четвер значиться, що генеральний прокурор Андрій Костін поспілкувався з виконавчим директором Міжнародної асоціації правників (IBA) Марком Еллісом.

"Подякував за підтримку України в цей непростий час. Марк Елліс є одним із провідних світових експертів у галузі міжнародного права. Впевнений, що його унікальний досвід роботи в Косово як консультанта ОБСЄ щодо створення Сербського трибуналу з воєнних злочинів стане нам в нагоді", - наводить слова Костіна Офіс генпрокурора.

Український генпрокурор зазначив: "Допомога глобальної юридичної спільноти дуже важлива для створення спеціального міжнародного трибуналу, який дозволить притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво РФ за злочин агресії".

У цьому контексті, за словами Костіна, для України важлива підтримка ідеї створення трибуналу від IBA, яка має великі академічні та комунікаційні можливості.

"Пан Елліс готовий надавати Україні практичну допомогу. Українські прокурори та слідчі можуть отримати доступ до міжнародної платформи збереження доказів воєнних злочинів eyeWitness to Atrocities, яку було створено за ініціативою Марка Елліса. Вона може стати додатковим джерелом отримання свідчень та доказів міжнародних злочинів разом з українською платформою warcrimes.gov.ua", - повідомив генпрокурор.

Як інформує Офіс генпрокурора, Костін та Елліс також обговорили координацію зусиль із незалежною юридичною спільнотою щодо розробки прозорого міжнародного компенсаційного механізму для України та постраждалих від російської агресії громадян.

"Міжнародні юристи могли б приєднатися до вже створених робочих груп у якості експертів. Домовилися продовжити діалог щодо ефективної співпраці вже найближчим часом", - додав генпрокурор.

 

Теги: #прокуратура #трибунал #костін #воєнні_злочини

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