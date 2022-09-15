Події

08:54 15.09.2022

Запуск ракети SpaceX із новою групою інтернет-супутників Starlink знову перенесено через негоду

1 хв читати
Запуск ракети SpaceX із новою групою інтернет-супутників Starlink знову перенесено через негоду

У зв'язку з несприятливими погодними умовами запуск ракети-носія Falcon 9 із черговою партією з 54 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, що планувався у четвер вранці за київським часом, знову перенесено, повідомила розробник SpaceX.

Це вже друге перенесення запуску через негоду.

Тепер його планується здійснити у четвер о 21:47 за часом Східного узбережжя США (у п'ятницю о 04:47 за Києвом) із 40-го стартового комплексу космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Він стане 61-м виведенням на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink.

За весь час SpaceX запустила вже 3,4 тисячі інтернет-супутників Starlink. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Понад три тисячі апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.

Тим часом перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовується вже ушосте, повинен буде здійснити вертикальну керовану посадку на морську платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантиці в приблизно 600 км від космодрому.

Наразі компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. Інтернет мережа Starlink доступна користувачам у 40 країнах світу, зокрема в Північній Америці, Європі, на Далекому Сході та в Австралії. За даними Пентагону, послугами цих супутників також активно користуються американські військові.

 

 

Теги: #сша #перенесення #spacex #супутники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:48 15.09.2022
Блінкен висловив надію на єдність країн, що підтримують Україну

Блінкен висловив надію на єдність країн, що підтримують Україну

11:41 14.09.2022
Генпрокурор: Необхідно робити все можливе, щоб показати українцям верховенство права в дії

Генпрокурор: Необхідно робити все можливе, щоб показати українцям верховенство права в дії

07:41 14.09.2022
США анонсували новий пакет допомоги Україні

США анонсували новий пакет допомоги Україні

07:33 14.09.2022
США зобов'язуються у майбутньому зберегти постачання зброї до України

США зобов'язуються у майбутньому зберегти постачання зброї до України

07:22 14.09.2022
SpaceX планує у середу запустити на орбіту нову групу інтернет-супутників Starlink

SpaceX планує у середу запустити на орбіту нову групу інтернет-супутників Starlink

07:49 13.09.2022
Перший випадок смерті від віспи мавп у США зареєстровано у Лос-Анджелесі

Перший випадок смерті від віспи мавп у США зареєстровано у Лос-Анджелесі

07:43 12.09.2022
Росія запустила ракети цивільної інфраструктури у відповідь на звільнення Україною міст і сіл на сході

Росія запустила ракети цивільної інфраструктури у відповідь на звільнення Україною міст і сіл на сході

14:30 11.09.2022
Зеленський у день пам'яті жертв теракту в США 11 вересня: Україна добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народу

Зеленський у день пам'яті жертв теракту в США 11 вересня: Україна добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народу

08:18 11.09.2022
ЗС України самі мають визначати спосіб звільнення територій, окупованих до 24 лютого – Салліван

ЗС України самі мають визначати спосіб звільнення територій, окупованих до 24 лютого – Салліван

19:47 10.09.2022
Зеленський поділився спогадами про початок повномасштабної війни з РФ із американським істориком Тімоті Снайдером для його майбутньої книги

Зеленський поділився спогадами про початок повномасштабної війни з РФ із американським істориком Тімоті Снайдером для його майбутньої книги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Кривому Рогу підтоплено 112 приватних житлових будинків і дачних ділянок, у двох районах міста відсутня вода через пошкоджений водогін

ЗС України відбили атаки противника в районах 8 населених пунктів, ворогу завдано 12 авіаударів, ППО знищено 4 літаки

Зеленський: Те, що ми бачимо на деокупованих територіях, – докази геноциду проти українців

Удар по Кривому Рогу не врятує морально-психологічний стан російських солдатів

Машина президента потрапила в ДТП у Києві. Серйозних ушкоджень у Зеленського не має

ОСТАННЄ

На Харківщині окупанти продовжують обстрілювати населені пункти вздовж лінії зіткнення - Синєгубов

У Запоріжжі в результаті нічного обстрілу знеструмлено інфраструктурне підприємство

За добу харківські рятувальники здійснили 25 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 344 вибухонебезпечні предмети, що не розірвалися

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 41 воєнний злочин

Окупанти вночі п’ять разів обстріляли Нікопольський район; у Кривому Розі продовжуються рятувальні та аварійні роботи, рівень води в Інгульці почав знижуватися

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області вбито 2 людини, поранено 13

У Кривому Рогу підтоплено 112 приватних житлових будинків і дачних ділянок, у двох районах міста відсутня вода через пошкоджений водогін

Понад 3 млн тонн українського продовольства експортовано в рамках стамбульської угоди

У результаті успішного контрнаступу ЗС України кількість тимчасово окупованих територій Харківщини скоротилася у п’ять разів

Окупанти продовжували обстрілювати Сумщину в середу, зафіксовано 43 "прильоти"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА