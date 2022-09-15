Запуск ракети SpaceX із новою групою інтернет-супутників Starlink знову перенесено через негоду

У зв'язку з несприятливими погодними умовами запуск ракети-носія Falcon 9 із черговою партією з 54 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, що планувався у четвер вранці за київським часом, знову перенесено, повідомила розробник SpaceX.

Це вже друге перенесення запуску через негоду.

Тепер його планується здійснити у четвер о 21:47 за часом Східного узбережжя США (у п'ятницю о 04:47 за Києвом) із 40-го стартового комплексу космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Він стане 61-м виведенням на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink.

За весь час SpaceX запустила вже 3,4 тисячі інтернет-супутників Starlink. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Понад три тисячі апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.

Тим часом перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовується вже ушосте, повинен буде здійснити вертикальну керовану посадку на морську платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантиці в приблизно 600 км від космодрому.

Наразі компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. Інтернет мережа Starlink доступна користувачам у 40 країнах світу, зокрема в Північній Америці, Європі, на Далекому Сході та в Австралії. За даними Пентагону, послугами цих супутників також активно користуються американські військові.