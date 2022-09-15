Події

08:13 15.09.2022

У Кривому Рогу підтоплено 112 приватних житлових будинків і дачних ділянок, у двох районах міста відсутня вода через пошкоджений водогін

2 хв читати
У Кривому Рогу підтоплено 112 приватних житлових будинків і дачних ділянок, у двох районах міста відсутня вода через пошкоджений водогін

У Кривому Рогу підтоплено 112 приватних житлових будинків і дачних ділянок, триває ремонт пошкодженого водогону в районах Військового Городка та Макулана, повідомив голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул.

"Ситуація на нашому напрямку фронту контрольована. У Кривому Рогу та Криворізькому районі вночі обстрілів не було. Були обстріли на нашому напрямку в Марганецькій та Нікопольській громадах. 5 обстрілів. Є руйнування, але найголовніше – без втрат", – повідомив він у ранковому відеозверненні на телеграм-каналі у четвер.

Вілкул зазначив, що всю ніч тривала ліквідація наслідків російського обстрілу міста ракетами "Кінжал" та "Іскандер".

З його слів, уночі проводився великий перелік необхідних заходів.

Зокрема, двічі було здійснено підрив дамби поблизу Чорногорки для збільшення пропускної спроможності.

"Наразі ще триває ліквідація аварії. Але потік води значно зменшився і рівень, там, де є підтоплення, почав спадати. Загалом підтоплено 112 житлових приватних будинків і дачних ділянок. Це Гданцівка та Мотронівка в Інгулецькому районі. Ми проводили також вночі евакуацію людей. Думаю, що сьогодні закінчимо повністю ліквідацію", - заявив Вілкул.

"По воді. Скрізь вода є окрім Військового Містечка та Макулана, бо знайдено ще одне місце влучення крилатої ракети. Там водогін 600 мм. Серйозна аварія, але всю ніч працювали аварійні бригади. Вже йде ліквідація… після обіду вода там буде теж. Зараз дав команду і відправлені у Військове Містечко та на Макулан водовози, які забезпечуватимуть привізною водою. За сьогодні намагатимемося повністю питання закрити", – наголосив він.

"Ніч складна. Ніч не проста. Але ми впораємося", – резюмував Вілкул.

Як повідомлялося, у середу, 14 вересня, російські окупанти завдали 8 ракетних ударів по гідротехнічних спорудах у Кривому Рогу, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець та загрожує підтопленням низки населених пунктів у Дніпропетровській та Херсонській областях.

У ніч на четвер у двох районах Кривого Рогу було оголошено часткову евакуацію населення.

 

 

 

 

Теги: #кривий_ріг #обстріли #наслідки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:23 15.09.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області вбито 2 людини, поранено 13

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області вбито 2 людини, поранено 13

07:49 15.09.2022
Окупанти продовжували обстрілювати Сумщину в середу, зафіксовано 43 "прильоти"

Окупанти продовжували обстрілювати Сумщину в середу, зафіксовано 43 "прильоти"

07:37 15.09.2022
Уночі окупанти вдарили по Харкову, попередньо жертв і постраждалих немає

Уночі окупанти вдарили по Харкову, попередньо жертв і постраждалих немає

07:19 15.09.2022
Російський ракетний удар по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу є воєнним злочином і актом терору

Російський ракетний удар по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу є воєнним злочином і актом терору

06:57 15.09.2022
Стрімке підвищення рівня води в Інгульці наближається до історичного максимуму

Стрімке підвищення рівня води в Інгульці наближається до історичного максимуму

06:53 15.09.2022
Удар по Кривому Рогу не врятує морально-психологічний стан російських солдатів

Удар по Кривому Рогу не врятує морально-психологічний стан російських солдатів

19:27 14.09.2022
К. Тимошенко: У Кривий Ріг у середу прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет

К. Тимошенко: У Кривий Ріг у середу прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет

18:53 14.09.2022
Окупанти завдали удару по Кривому Рогу крилатими ракетами Х-101 - ОКВ "Каховка"

Окупанти завдали удару по Кривому Рогу крилатими ракетами Х-101 - ОКВ "Каховка"

17:51 14.09.2022
Окупанти знову запустили ракети у бік Кривого Рогу – Вілкул

Окупанти знову запустили ракети у бік Кривого Рогу – Вілкул

17:08 14.09.2022
Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу – Вілкул

Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу – Вілкул

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили атаки противника в районах 8 населених пунктів, ворогу завдано 12 авіаударів, ППО знищено 4 літаки

Зеленський: Те, що ми бачимо на деокупованих територіях, – докази геноциду проти українців

Удар по Кривому Рогу не врятує морально-психологічний стан російських солдатів

Машина президента потрапила в ДТП у Києві. Серйозних ушкоджень у Зеленського не має

ЗС України звільнили Киселівку на околицях Херсона

ОСТАННЄ

У Запоріжжі в результаті нічного обстрілу знеструмлено інфраструктурне підприємство

Запуск ракети SpaceX із новою групою інтернет-супутників Starlink знову перенесено через негоду

За добу харківські рятувальники здійснили 25 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 344 вибухонебезпечні предмети, що не розірвалися

Блінкен висловив надію на єдність країн, що підтримують Україну

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 41 воєнний злочин

Окупанти вночі п’ять разів обстріляли Нікопольський район; у Кривому Розі продовжуються рятувальні та аварійні роботи, рівень води в Інгульці почав знижуватися

Понад 3 млн тонн українського продовольства експортовано в рамках стамбульської угоди

У результаті успішного контрнаступу ЗС України кількість тимчасово окупованих територій Харківщини скоротилася у п’ять разів

Зеленський: Результат візиту першої леді України до Брюсселя – 100 млн євро на відновлення шкіл

ППО у Кіровоградській області спрацювала результативно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА