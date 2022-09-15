У Кривому Розі оголошено часткову евакуацію перед загрозою розливу Інгульця

Голова ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул закликає мешканців низки вулиць у Інгулецькому та Центрально-Міському районі до евакуації перед загрозою підтоплення розливом річки Інгулець унаслідок ракетних ударів по греблі. Людей розмістять у школах та дитячих садках міста.

"Шановні криворіжці, сьогодні русня вчинила ще один терористичний акт. 8-ма крилатими ракетами вдарила по дуже великій гідротехнічній споруді у Кривому Розі. Намагання - змити просто водою частину нашого міста. Ми ситуацію контролюємо, триває ліквідація аварії, задіяні всі служби, всі на місцях. Але рівень води в річці Інгулець піднявся. Задля того, щоб відійти від зайвих ризиків я прошу мешканців деяких вулиць евакуюватися", - написав він у телеграм-каналі в ніч на четвер.

Вілкул закликав до евакуації в Інгулецькому районі мешканців вулиць: Штерна, Гжацька, Склевата, Югоківська, Григорівська, Земнукова. Місце збору – перехрестя Бериславської та Матрьонівської вулиць.

"Будуть надані комунальні автобуси. Люди будуть доставлені до шкіл та дитячих садків, де можна побути, доки триватиме ліквідація аварії", – додав він.

Центрально-Міський район: вул. Лепицького, Іорданська, Бажанова, Грабовського, Машинобудівників, Черняховського, Дунайська, Ходича, Маріупольска, Сташкова, Зарічна, Першотравнева, Староярмаркова, Плєханова, Маміна-Сібіряка, Ентузіастів.

Точки сбору, кому де ближче: площа Визволення (біля "Сільпо"), Святомиколаївська (Леніна), 27 коло Центрально-Міського виконкому, Старовокзальна, 35 (зупинка "Гараж", у минулому Урицького).

"Автобуси будуть подані десь в 00:30. Ви будете доставлені до шкіл та дитсадків. І поки триває ліквідація аварії, можна там побути. Візьміть з собою будь-ласка документи та цінні речі.", – підкреслив Вілкул.