Події

06:57 15.09.2022

Стрімке підвищення рівня води в Інгульці наближається до історичного максимуму

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Рівень води в Інгульці стрімко підвищується та наближається до історичного максимуму, загрожуючи підтопленням населених пунктів у районі Кривого Рогу та північних районів Херсонської області, повідомили у Херсонському обласному центрі з гідрометеорології.

"В результаті підриву окупантами дамби Карачунівського водосховища, у м. Кривий Ріг спостерігається стрімке підвищення рівня води р. Інгулець, значення якого наближається до історичного максимуму", – сказано у повідомленні на сторінці організації у фейсбуці у середу ввечері.

"Спеціалістами-гідрологами Херсонського ЦГМ здійснено аналіз гідрологічної ситуації, за результатами якого можемо стверджувати, що враховуючи швидкість хвилі добігання і зафіксовані на цю годину рівні води, у Херсонській області впродовж наступної доби можливе підвищення рівня у р. Інгулець", – зазначили у центрі.

В інформації наголошується, що у населених пунктах, розташованих уздовж берегів річки, можливий вихід води на заплаву та підтоплення присадибних ділянок і домогосподарств.

"Найбільш вразливими у цій ситуації можуть опинитися населені пункти на півночі області, розташовані ближче до м. Кривий Ріг. В низов'ях р. Інгулець, та в р. Дніпро біля Херсону, вірогідність шкідливих наслідків значно зменшується", - сказано в повідомленні.

У Херсонському ЦДМ закликали мешканців населених пунктів, розташованих на берегах річки Інгулець, бути уважними та обережними.

 

 

 

Теги: #кривий_ріг #рівень_води #інгулець

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