Події

06:53 15.09.2022

Удар по Кривому Рогу не врятує морально-психологічний стан російських солдатів

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Удар по Кривому Рогу не врятує морально-психологічний стан російських солдатів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетний удар по греблі у Кривому Розі не врятує морально-психологічного стану російських солдатів.

"Сьогоднішні ваші ракетні удари, російські ракети по Кривому Рогу, по греблі Карачунівського водосховища, по об'єктах, які не мають взагалі жодної військової цінності, фактично по сотнях тисяч звичайних мирних людей – це ще одна причина, чому Росія програє. Програє не лише цю війну, а саму історію", - сказав він у відеозверненні в ніч із середи на четвер.

Історію пишуть люди, нелюди – ніколи. Ким ви залишитесь в історії? Слабаками. Ви – слабаки, які воюють із цивільними. Негідники, які, втікши з поля бою, намагаються нашкодити звідкись там здалеку. Терористами ви залишитеся, яких соромитимуться їхні власні онуки", - сказав Зеленський.

За його словами, "події показують, що єдиний вихід для російських солдатів – це здатися в полон українським силам. Тільки це гарантує їм збереження життя та відношення відповідно до всіх конвенцій. Кожен російський солдат уже повинен був зрозуміти, що тільки в українському полоні ніхто не буде використовувати його як гарматне м'ясо у явно програшній для Росії війні".

Зеленський сказав, що "на місці ракетного удару по Кривому Рогу робиться все, щоб ліквідувати наслідки цієї чергової російської підлості. Підлості, яка, можливо, сподобається божевільним російським пропагандистам, але точно не врятує морально-психологічний стан російських солдатів".

"Вони зрозуміли, що російське командування бездарне, і що на них чекає в Україні розгром на всіх напрямках. Ніяким терором це Росія не виправить, тому що терор тільки підтверджує слабкість того, хто до нього вдається", - заявив також він.

 

 

Теги: #росія #кривий_ріг #армія

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