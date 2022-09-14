Кулеба представив главам МЗС Литви та Ірландії концепт гарантій безпеки для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Одеси подав міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Ландсбергісу та міністру закордонних справ Ірландії Саймону Ковні рекомендації щодо гарантій безпеки для України, розроблені експертною групою Єрмака-Расмуса.

"Мої колеги з Литви та Ірландії стали першими іноземними міністрами, яких я докладно поінформував про презентований учора у Києві групою Єрмака-Расмуссена концепт гарантій безпеки для України", - заявив міністр, повідомляє пресслужба МЗС України.

Кулеба наголосив, що українська дипломатія і надалі працюватиме над просуванням Київського договору про безпеку. Він висловив сподівання на підтримку зусиль України з боку партнерів для гарантування безпеки України до набуття членства в НАТО.