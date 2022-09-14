Події

21:26 14.09.2022

Кулеба представив главам МЗС Литви та Ірландії концепт гарантій безпеки для України

1 хв читати
Кулеба представив главам МЗС Литви та Ірландії концепт гарантій безпеки для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Одеси подав міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Ландсбергісу та міністру закордонних справ Ірландії Саймону Ковні рекомендації щодо гарантій безпеки для України, розроблені експертною групою Єрмака-Расмуса.

"Мої колеги з Литви та Ірландії стали першими іноземними міністрами, яких я докладно поінформував про презентований учора у Києві групою Єрмака-Расмуссена концепт гарантій безпеки для України", - заявив міністр, повідомляє пресслужба МЗС України.

Кулеба наголосив, що українська дипломатія і надалі працюватиме над просуванням Київського договору про безпеку. Він висловив сподівання на підтримку зусиль України з боку партнерів для гарантування безпеки України до набуття членства в НАТО.

 

 

Теги: #литва #презентація #договір #ірландія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:58 14.09.2022
Важливо, щоб США першими поставили підпис під Київським безпековим договором - Расмуссен

Важливо, щоб США першими поставили підпис під Київським безпековим договором - Расмуссен

15:40 07.09.2022
Литва передасть Україні пожежні автомобілі та екіпірування для лісівників, візьме шефство над нацпарком

Литва передасть Україні пожежні автомобілі та екіпірування для лісівників, візьме шефство над нацпарком

14:25 07.09.2022
Литва відправила Україні 105-мм гаубиці - Міноборони

Литва відправила Україні 105-мм гаубиці - Міноборони

09:17 31.08.2022
Глава МЗС Литви: Необхідно повернутися до питання про введення миротворців на Запорізьку АЕС

Глава МЗС Литви: Необхідно повернутися до питання про введення миротворців на Запорізьку АЕС

15:38 29.08.2022
Литва слідом за Польщею відгородилася від Білорусі огорожею

Литва слідом за Польщею відгородилася від Білорусі огорожею

17:54 26.08.2022
Литва закупить у Польщі та передасть Україні 37 дронів-камікадзе

Литва закупить у Польщі та передасть Україні 37 дронів-камікадзе

15:04 23.08.2022
МЗС Литви: Якщо ЄС не заборонить видачу віз росіянам, Вільнюс шукатиме регіонального рішення

МЗС Литви: Якщо ЄС не заборонить видачу віз росіянам, Вільнюс шукатиме регіонального рішення

14:27 03.08.2022
Литва може запровадити обмеження на роботу місцевого бізнесу в Росії

Литва може запровадити обмеження на роботу місцевого бізнесу в Росії

07:57 29.07.2022
Резніков обговорив із колегою з Литви допомогу та підтримку України

Резніков обговорив із колегою з Литви допомогу та підтримку України

17:30 28.07.2022
Литва надаватиме Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу аж до перемоги - Науседа

Литва надаватиме Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу аж до перемоги - Науседа

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України звільнили Киселівку на околицях Херсона

ЗС України запобігли ракетній атаці окупантів у небі над Чорним морем неподалік Одеської області

Зеленський про удари по Кривому Рогу: Росія продовжує воювати проти мирного населення, але українців це не зламає

Петиція із закликом скасувати реорганізацію "Довженко-Центру" набрала 25 тис. голосів

К. Тимошенко: У Кривий Ріг у середу прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет

ОСТАННЄ

Видатки на утримання органів держвлади у проєкті бюджету-2023 скорочено на 11,486 млрд грн

Єдиним стабільним безпечним вирішенням проблеми Запорізької АЕС є повне виведення звідти військового та технічного персоналу РФ - Кулеба

ЗС України звільнили Киселівку на околицях Херсона

ЗС України запобігли ракетній атаці окупантів у небі над Чорним морем неподалік Одеської області

Стефанчук прибув до Берліна для участі в конференції спікерів парламентів країн G7

Зеленський про удари по Кривому Рогу: Росія продовжує воювати проти мирного населення, але українців це не зламає

Із завтра до Балаклії курсуватиме поїзд

Петиція із закликом скасувати реорганізацію "Довженко-Центру" набрала 25 тис. голосів

ЄС продовжує індивідуальні санкції щодо РФ

У звільненому Ізюмі вилучено докази функціонування окупаційної поліції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА