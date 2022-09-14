Стефанчук прибув до Берліна для участі в конференції спікерів парламентів країн G7

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прибув до Берліна (Німеччина) для участі у конференції спікерів парламентів країн Великої сімки та проведення двосторонніх зустрічей.

"Берлін. У найближчі кілька днів присвячую двостороннім зустрічам та участі у Конференції глав парламентів країн G7", - написав він у твіттері у середу ввечері.

Голова Верховної Ради наголосив, що це історичний шанс долучитися до зустрічі світового значення та "говорити про першочергові потреби та довгострокові плани України".