Події

19:37 14.09.2022

ФРН надала Україні ще чотири зенітні самохідні установки "Гепард"

1 хв читати
ФРН надала Україні ще чотири зенітні самохідні установки "Гепард"

Німеччина надала Україні ще чотири зенітні самохідні установки Gepard, довівши їхню загальну кількість до 24 одиниць, випливає з даних федерального уряду.

Ще шість (ЗСУ) Gepard готуються до відправки в Україну. ЗСУ також отримали 53 тис. снарядів для цих зенітних самохідних установок.

У липні ФРН також надало Україні три 227 мм реактивні системи залпового вогню M270 MARS. Крім того, Києву влітку було передано 10 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них.

ЗСУ також отримали 23,8 тис. протитанкових ракетних комплексів Panzerfaust 3 із більш ніж трьома тис. ракет, близько 15 тис. протитанкових мін, 54 бойові машини піхоти М113 та 3,2 тис. переносних зенітних ракетних комплексів.

Наразі військова допомога ФРН в Україні оцінюється в $1,2 млрд.

 

 

Теги: #україна #зброя #фрн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:52 14.09.2022
Україна накопичить до опалювального сезону 14,5-15 млрд куб. газу, взимку розраховує на 2 млрд куб. м від США, а також постачання з північних країн – прем'єр

Україна накопичить до опалювального сезону 14,5-15 млрд куб. газу, взимку розраховує на 2 млрд куб. м від США, а також постачання з північних країн – прем'єр

11:45 14.09.2022
Фон дер Ляєн: Ми надамо 100 млн євро на відбудову українських шкіл

Фон дер Ляєн: Ми надамо 100 млн євро на відбудову українських шкіл

07:41 14.09.2022
США анонсували новий пакет допомоги Україні

США анонсували новий пакет допомоги Україні

07:33 14.09.2022
США зобов'язуються у майбутньому зберегти постачання зброї до України

США зобов'язуються у майбутньому зберегти постачання зброї до України

21:29 13.09.2022
Зеленська як почесний гість буде присутня у Страсбургу в Європарламенті на виступі фон дер Ляєн

Зеленська як почесний гість буде присутня у Страсбургу в Європарламенті на виступі фон дер Ляєн

19:31 13.09.2022
Зеленський провів зустріч із міністрами оборони Данії та Естонії

Зеленський провів зустріч із міністрами оборони Данії та Естонії

18:11 13.09.2022
Україна в строк до місяця отримає кошти від МВФ у рамках чергового RFI - заступник виконавчого директора МВФ Рашкован

Україна в строк до місяця отримає кошти від МВФ у рамках чергового RFI - заступник виконавчого директора МВФ Рашкован

14:14 13.09.2022
Німеччина не наводить жодного раціонального аргументу, чому не можна надати Україні "Леопарди" та "Мардери" - Кулеба

Німеччина не наводить жодного раціонального аргументу, чому не можна надати Україні "Леопарди" та "Мардери" - Кулеба

12:22 13.09.2022
РФ намагається викупити у країнах Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем – ГУР

РФ намагається викупити у країнах Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем – ГУР

07:52 13.09.2022
Сім суден із продовольством вирушать із портів України до Іспанії, Туреччини та Ізраїлю

Сім суден із продовольством вирушать із портів України до Іспанії, Туреччини та Ізраїлю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

К. Тимошенко: У Кривий Ріг у середу прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет

ЗСУ завдали удару по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника на півдні України – Братчук

Окупанти завдали удару по Кривому Рогу крилатими ракетами Х-101 - ОКВ "Каховка"

Російські окупанти намагаються відновити втрачене становище та переміщують війська – Генштаб ЗСУ

По передмістю Запоріжжя випустили дві ракети, попередньо без постраждалих – ОВА

ОСТАННЄ

К. Тимошенко: У Кривий Ріг у середу прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет

Зеленський закликав розробити план заходів щодо забезпечення резервних потужностей системи енергопостачання

ЗСУ завдали удару по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника на півдні України – Братчук

Окупанти звозять техніку до району Каховської ГЕС

Окупанти завдали удару по Кривому Рогу крилатими ракетами Х-101 - ОКВ "Каховка"

Російські окупанти намагаються відновити втрачене становище та переміщують війська – Генштаб ЗСУ

По передмістю Запоріжжя випустили дві ракети, попередньо без постраждалих – ОВА

На Харківщині з 6 вересня деокуповано майже 8,5 тис. кв. км території та 388 населених пунктів – Маляр

Шмигаль закликав ООН в Україні приєднатися до програм соцпідтримки та відновлення інфраструктури

Держтуризму ініціює розроблення стратегії відвідування місць пам'яті війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА