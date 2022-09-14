Окупанти завдали удару по Кривому Рогу крилатими ракетами Х-101 - ОКВ "Каховка"
У західній частині Кривого Рогу в середу, 14 вересня, зафіксовано влучення трьох крилатих ракет, повідомляє Оперативне командування військ "Каховка".
"17:01-17:06 14.09.22 ракетний удар по м. Кривий Ріг, три крилаті ракети ймовірно з Ту-95МС (Х-101)", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.
Втрати та руйнування уточнюються.
Раніше про ракетний удар повідомляв голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.