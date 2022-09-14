Події

18:53 14.09.2022

Окупанти завдали удару по Кривому Рогу крилатими ракетами Х-101 - ОКВ "Каховка"

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Окупанти завдали удару по Кривому Рогу крилатими ракетами Х-101 - ОКВ "Каховка"

У західній частині Кривого Рогу в середу, 14 вересня, зафіксовано влучення трьох крилатих ракет, повідомляє Оперативне командування військ "Каховка".

"17:01-17:06 14.09.22 ракетний удар по м. Кривий Ріг, три крилаті ракети ймовірно з Ту-95МС (Х-101)", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Втрати та руйнування уточнюються.

Раніше про ракетний удар повідомляв голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

 

Теги: #кривий_ріг #обстріли

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